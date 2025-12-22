Albüm: Güney Afrika'nın Bekkersdal Kasabasında Silahlı Saldırı: 9 Ölü, 10 Yaralı
Güney Afrika'nın Johannesburg yakınlarındaki Bekkersdal kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.
JOHANNESBURG, 22 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın en büyük kenti ve ekonomik merkezi olan Johannesburg yakınlarındaki Bekkersdal kasabasında silahlı saldırı meydana geldi. Yerel polis ekiplerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel