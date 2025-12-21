Haberler

Güney Afrika'da Silahlı Saldırı: 9 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika'nın Johannesburg yakınlarındaki Bekkersdal kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JOHANNESBURG, 21 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın en büyük kenti ve ekonomik merkezi Johannesburg yakınlarındaki Bekkersdal kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 01.00'den kısa süre önce meydana geldi.

Açıklamada, "Beyaz kombi model bir araç ve gümüş renkli bir sedanda bulunan kimliği belirsiz yaklaşık 12 şüphelinin, tavernadaki müşterilere ateş açtığı ve olay yerinden kaçarken rastgele ateş etmeye devam ettiği" ifade edildi.

Gauteng Polis Komiseri Vekili Fred Kekana, soruşturmayı yürütmek üzere çok sayıda suç ve süreç yönetim ekibinin görevlendirildiği bir insan avının başlatıldığını söyledi.

Polis, olayın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title