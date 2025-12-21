Güney Afrika'da Silahlı Saldırı: 9 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

JOHANNESBURG, 21 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika'nın en büyük kenti ve ekonomik merkezi Johannesburg yakınlarındaki Bekkersdal kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 01.00'den kısa süre önce meydana geldi.

Açıklamada, "Beyaz kombi model bir araç ve gümüş renkli bir sedanda bulunan kimliği belirsiz yaklaşık 12 şüphelinin, tavernadaki müşterilere ateş açtığı ve olay yerinden kaçarken rastgele ateş etmeye devam ettiği" ifade edildi.

Gauteng Polis Komiseri Vekili Fred Kekana, soruşturmayı yürütmek üzere çok sayıda suç ve süreç yönetim ekibinin görevlendirildiği bir insan avının başlatıldığını söyledi.

Polis, olayın nedeninin araştırıldığını belirtti.