Güney Afrika'da çöken binada 3 kişi yaşamını yitirdi

CAPE Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde iki katlı binanın çökmesi sonucu aralarında 1 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Johannesburg'un Soweto bölgesinde iki katlı binanın çökmesi sonucu içeride bulunan 6 kişi enkaz altında kaldı.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri (JEMS) ekiplerinin müdahalesiyle bu kişiler enkaz altından çıkarılarak, bölgede yer alan ve Afrika'nın en büyük hastanesi olan Chris Hani Baragwanath Akademik Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aralarında 1 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 kişi, aldıkları yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralıların durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

JEMS'ten yapılan açıklamada, binanın çökme nedeninin araştırıldığı belirtilerek, vatandaşlara gözle görülür çatlakları veya duvar kaymaları bulunan güvenli olmayan binaları bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Ülkenin doğusundaki Durban şehrindeki Hindu tapınağına ait bir binanın 12 Aralık'ta çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirmişti.