JOHANNESBURG - Afrika Şampiyonu Güney Afrika Kadın futbol takımına coşkulu karşılama Güney Afrikalılar, Güney Afrika kadın futbol takımını coşkuyla karşılaması Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kutlamalardan detaylar JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, 2022 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Güney Afrika kadın futbol takımını, Johannesburg... Güney Afrikalılar, Güney Afrika kadın futbol takımını coşkuyla karşılaması Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kutlamalardan detaylar JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, 2022 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Güney Afrika kadın futbol takımını, Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşıladı. Güncel AA / İhsaan Haffejee Güney Afrika Futbol Afrika Güncel Haberler

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