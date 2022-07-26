JOHANNESBURG - Afrika Şampiyonu Güney Afrika Kadın futbol takımına coşkulu karşılama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JOHANNESBURG - Afrika Şampiyonu Güney Afrika Kadın futbol takımına coşkulu karşılama

Güney Afrikalılar, Güney Afrika kadın futbol takımını coşkuyla karşılaması Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kutlamalardan detaylar JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, 2022 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Güney Afrika kadın futbol takımını, Johannesburg...

 - Güncelleme:

Güney Afrikalılar, Güney Afrika kadın futbol takımını coşkuyla karşılaması

Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kutlamalardan detaylar

JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, 2022 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Güney Afrika kadın futbol takımını, Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşıladı.

AA / İhsaan Haffejee - Güncel

Güney Afrika Futbol Afrika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title