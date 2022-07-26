JOHANNESBURG - Afrika Şampiyonu Güney Afrika Kadın futbol takımına coşkulu karşılama
Güney Afrikalılar, Güney Afrika kadın futbol takımını coşkuyla karşılaması Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kutlamalardan detaylar JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, 2022 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Güney Afrika kadın futbol takımını, Johannesburg...
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Güney Afrikalılar, Güney Afrika kadın futbol takımını coşkuyla karşılaması
Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda kutlamalardan detaylar
JOHANNESBURG - Güney Afrikalılar, 2022 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Güney Afrika kadın futbol takımını, Johannesburg kentindeki Tambo Uluslararası Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşıladı.
AA / İhsaan Haffejee - Güncel