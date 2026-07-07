Joe Lovano ve Antonio Farao, "Explorations" projesiyle İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı

Caz alanının önemli isimlerinden tenor saksofon sanatçısı Joe Lovano ile İtalyan piyanist Antonio Farao, "Explorations" projesiyle İstanbul'da konser verdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "33. İstanbul Caz Festivali" kapsamında müzikseverlerle buluşan ikiliye, kontrbasta Herbie Hancock ve Dee Dee Bridgewater gibi usta isimlerle çalışan Ira Coleman, davulda ise Johnathan Blake eşlik etti.

Müzikal kariyeri boyunca Grammy başta olmak üzere pek çok ödüle layık görülen ve Blue Note Records'ın ikonik sanatçıları arasında yer alan Joe Lovano, özgün tarzıyla gecede performans sergiledi.

Avrupa caz sahnesinin nitelikli piyanistlerinden biri olarak gösterilen, tekniği ve enerjik tarzıyla tanınan Antonio Farao ise piyano sololarıyla gecenin öne çıkan bir diğer ismi oldu.

Herbie Hancock'un davetiyle UNESCO Uluslararası Caz Günü konserlerinde de yer alan Farao, Lovano ile kurduğu sahne diyaloğuyla dinleyicilere farklı bir caz gecesi yaşattı.

Dörtlü, doğaçlama ve caz standartlarından oluşan repertuvarlarıyla İstanbullu sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.