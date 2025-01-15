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Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ve İsrail arasında kabul edilen anlaşma sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, "İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasının sağlanması sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞIN BİTİRİLMESİ İÇİN İLK ADIM"

Biden yaptığı açıklamada, "İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi" ifadelerini kullandı. "Özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar serbest bırakılacak" diyen Biden, "Gazzeli sığınmacılar da evlerine dönebiliyor olacak. İnsani yardımların Gazze'ye ulaşması sağlanacak. Ateşkesin savaşın bitirilmesi yolunda atılan ilk adım olduğu söylenebilir" sözlerini sarf etti.

Anlaşmanın detaylarını da aktaran Biden, anlaşmasının Gazze'deki tüm yerleşim bölgelerinden İsrail güçlerinin çekilmesi ve Hamas tarafından tutulan bir grup rehinelerin serbest bırakılmasını içerdiğini söyledi. Buna karşılık ise İsrail'in yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını belirtti.

Ayrıca Biden açıklamasında, "Bu anlaşma, Gazze'deki çatışmaları durduracak, Filistinli sivillere gerekli insani yardımları artıracak ve rehineleri, 15 aydan fazla süren esaretin ardından aileleriyle buluşturacak" dedi.

"MÜZAKERELER SÜRDÜKÇE ATEŞKES DEVAM EDECEK"

Biden ikinci aşamada, erkek askerler de dahil olmak üzere hayatta kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir değişim yapılmasının öngörüldüğünü ve Gazze'de kalan tüm İsrail güçlerinin çekilmesini böylece geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin de hedeflendiğini belirtti.

19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Hamas ve İsrail arasında imzalanan anlaşma, 19 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek.Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

19 YAŞIN ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILACAK

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak. Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

İSRAİL YARIN GÖRÜŞECEK

İsrail yönetimi üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılacak oylamanın perşembe günü gerçekleşeceğini de duyurdu.

Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıEmir Güler:

TAM BİR O.C SUNUZ.

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

Ortada Gazze mi kaldı ne ateşkesi bi de şov yapıyor katil sürüleri

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıJokerAllame:

dünyanın en büyük ülkesi diye boşuna demiyoruz savaş başlatır savaş bitirir para birimine sahip respect ABD

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme96
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Küçük şeytanla büyük şeytan. Allah dünyayı ikinizin hegemonyasından kurtarsın.

Yorum Beğen82
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Haber YorumlarıAhmet yeşil:

Sg oe biden

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıVEFA:

ASIL REİS ABD DİR. GERİSİ HEP PİYON. PAPAZI UNUTMAYIN!

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıKaraşal:

Tabi baktılar yangın sönmüyor

Yorum Beğen35
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Haber YorumlarıKaraşal:

Yangını söndüremeyince…

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Haber YorumlarıHOROZ KENTLİ:

Hepsi sizin eseriniz değilmi zaten

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarımetinmert06:

dünya lideri demiştir onu

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