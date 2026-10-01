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JÖAK'ın operasyon köpekleri TEKNOFEST Güneydoğu'da çocukların ilgisini çekiyor

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JÖAK'ın operasyon köpekleri TEKNOFEST Güneydoğu'da çocukların ilgisini çekiyor
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JÖAK bünyesindeki operasyon köpekleri, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 7 yaşındaki Magma ve 8 yaşındaki Yonga, çocukların ilgisini çekerken ziyaretçiler köpeklerin görevleri ve eğitim süreçleri hakkında bilgi alıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde görev yapan operasyon köpekleri, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci gününde devam ediyor.

Festival kapsamında JÖAK bünyesinde görev yapan 7 yaşındaki "Magma" ve 8 yaşındaki "Yonga" da etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşuyor.

Arama-kurtarma ve operasyon görevleri için özel olarak eğitilen köpekler, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, köpekleri yakından inceleyerek görevleri ve eğitim süreçleri hakkında bilgi alıyor.

Çocuklar, JÖAK personeli eşliğinde köpeklerle fotoğraf çektirirken, özel eğitimli köpeklerin operasyonlarda üstlendikleri görevleri de öğreniyor.

Teknoloji ve savunma alanındaki uygulamaların yanı sıra güvenlik birimlerinin kullandığı araç, ekipman ve özel eğitimli unsurların tanıtıldığı TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar sürecek.

Kaynak: AA
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