Çin'de Karstik Kaynak Bölgesinden Geçen İlk Metro Hattı Yoğun Altyapı Araştırmalarının Ardından Hizmete Girdi
Güncelleme:
Çin'in Jinan şehrinde, karstik kaynak bölgelerinden geçen ilk metro hattı hizmete açıldı. Bu mühendislik harikası, kentsel ulaşım talepleri ile doğal su kaynaklarının korunması arasında denge kuruyor.

Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Jinan Metrosu 4. Hattı'nın Quancheng Parkı İstasyonu görülüyor, 25 Aralık 2025. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

JİNAN, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'de karstik kaynak bölgesinden geçen ilk metro hattı ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da faaliyete geçti. Cumartesi günü hizmete açılan hat, kentsel ulaşım talepleri ile doğal su kaynaklarının korunması arasında denge kuran bir mühendislik harikası olarak öne çıkıyor.

Jinan'ın en yoğun ulaşım koridorlarından birinin altından geçen 4 numaralı metro hattı, seyahat süresini önemli ölçüde kısaltıp yol trafiğini rahatlatıyor.

Metro altyapısının, kentin hassas kaynak ortamıyla bir arada var olup olmayacağına dair endişeler nedeniyle hattın inşasında yıllar süren gecikme yaşandı. Tünel açma çalışmalarının güneydeki dağlardan gelen ve kuzeydeki kaynakları besleyen yeraltı suyunun akışını bozabileceğinden korkuluyordu.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da bulunan Jinan Metrosu 4. Hattı'nın Quancheng Parkı İstasyonu'na giren insanlar, 27 Aralık 2025. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua)

Yaklaşık 1.000 doğal artezyen kaynağına sahip Jinan, "Kaynaklar Kenti" diye anılıyor. Kentin karstik jeolojisi, yeraltı inşaatı açısından en hassas ortamlardan birini teşkil ediyor.

Bu karmaşık jeolojinin yol açtığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışan araştırma ekipleri, yeraltındaki su tabakalarından kaçınmak için kaynaklara duyarlı bölgeleri belirleyip güzergahta ayarlamalara gitti, tünel derinliğini artırdı ve su sistemleri üzerindeki etkileri en aza indirdi.

Kapsamlı jeolojik taramalar gerçekleştiren inşaat ekibi, özel kalkanlı tünel açma makineleri geliştirdi ve zemin çökmesini önlemek için toprak basıncı dengeleme teknolojisinden yararlandı. Bu kapsamda önemli istasyonlarda doğal su akışını korumak üzere U şeklinde yeraltı suyu yönlendirme kanalları kuruldu.

İzleme verilerine göre ünlü Baotu Kaynağı'nın su seviyesi son dönemde 30,32 metreye ulaşarak 1966'dan beri kaydedilen en yüksek seviyeye gelmiş durumda.

Jinan Raylı Transit Grubu Limited Şirketi'nin kıdemli kaynak koruma mühendisi Huang Yongliang, "Bu durum, kaynak koruma önlemlerimizin ve yenilikçi mühendislik yaklaşımlarımızın bilimsel olarak etkili olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
