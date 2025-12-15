Hong Kong'da Kapatılan Apple Daily Gazetesinin Kurucusu Jimmy Lai, Ulusal Güvenlik Yasasını İhlalden Suçlu Bulundu

HONG KONG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin karşıtı ayaklanmaları kışkırtmakla suçlanan ve kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu olan Jimmy Lai, dış güçlerle gizlice işbirliği yapmak ve halkı isyana teşvik edici materyaller yayımlamak üzere komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesi, Lai ve an itibarıyla faaliyette olmayan Apple Daily ile bağlantılı üç şirkete ilişkin ulusal güvenlik davasındaki kararını pazartesi günü açıkladı.

Davada sanık statüsünde bulunan Lai, Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited ve Apple Daily Internet Limited, halkı isyana teşvik edici materyaller yayımlamak ve dış güçlerle gizli işbirliği yapmak üzere komplo kurma gerekçesiyle suçlanıyordu. Lai başka bir davada da dış güçlerle gizli işbirliği yapmak üzere komplo kurma suçlamasıyla yargılanıyordu.

Resmi olarak 18 Aralık 2023'te başlayan davada Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası uyarınca atanan üç yargıç görev aldı. Savcılık 11 Haziran 2024'te delil sunumunu tamamlamış, mahkeme de 25 Temmuz'da tüm suçlamaların geçerli olduğuna karar vermişti. Lai'nin 20 Kasım 2024'te alınmaya başlayan ifadesi Mart 2025'te sona erdi. Kapanış konuşmaları ise 18 Ağustos'ta başlayıp 28 Ağustos'ta tamamlandı.