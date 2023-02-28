Yaptığı paylaşım başını yaktı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı Güncel Haberler Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı, "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım başını yaktı. YAPTIĞI PAYLAŞIM BAŞINI YAKTI Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. ADLİYEYE SEVK EDİLECEK Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İşte o paylaşım: Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Övgün Ahmet Ercan Malatya Güncel Haberler

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