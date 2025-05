Jennifer Lopez, İstanbul'da Konser Verecek

Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, dansçı ve yapımcı Jennifer Lopez, "Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı, TemaCC işbirliğiyle 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında konser verecek.

Geçen sene 845 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl 1-17 Ağustos'ta, Festival Park Yenikapı'da, 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

Hem müzik hem de sinema listelerinde aynı anda zirveye çıkan Jennifer Lopez, dünya genelinde 3 milyar doları aşkın gişe geliri elde etti, 80 milyondan fazla albüm sattı ve müzikleriyle milyarlarca dinlenme ve izlenme sayısına ulaştı.

Lopez'in Netflix'te yayınlanan "Atlas" ve "The Mother" filmleri ile bu yıl Amazon Prime Video'da yayınlanan "Unstoppable" filmi de izleyicinin ilgisiyle karşılaştı.

"Kiss of The Spider Woman" filmindeki performansıyla Sundance Film Festivali'nde olumlu eleştiriler alan sanatçı, Brett Goldstein ile başrolü paylaştığı yeni Netflix filmi "Office Romance"ın çekimlerine devam ediyor.

Jennifer Lopez, turne kapsamında 23 Temmuz'da da Antalya'da sahne alacak.