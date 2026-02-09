Epstein'in avukatlarının, müvekkilleri hakkında tutulan kayıtları CIA ve NSA'den talep ettiği iddiası

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in avukatlarının, istihbarat kurumlarından müvekkilleri hakkında tutulan kayıtları talep ettiği öne sürüldü.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin ABD Adalet Bakanlığının paylaştığı son belgelere dayandırdığı haberine göre Epstein'in avukatları, Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) ve Ulusal Güvenlik Ajansından (NSA) müvekkilleri hakkında tutulan kayıtları istedi.

Epstein'in Rusya ile bağlantılarını ortaya koyan belgeler, istihbarat teşkilatlarıyla çalıştığı veya hedef alındığı tartışmalarını gündeme taşırken avukatlarının, CIA ile bağlantısına veya NSA'in müvekkilleri hakkında bilgi saklayıp saklamadığına ışık tutabilecek kayıtlara ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son belgelerin arasında Epstein'in avukatı Martin Weinberg'in 2010-2012 yıllarında CIA ve Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) gönderdiği kayıt talepleri de yer alıyor.

Taleplerde Epstein'e ilişkin izleme, gözetim, gözlem, sorgulama, soruşturma ve bilgi toplama dahil her türlü bilginin arandığı ifade ediliyor.

CIA'den Weinberg'e gönderilen cevapta ise 1999-2011 yıllarında, aramalarda Epstein'in açık ya da teyit edilmiş CIA bağlantısını yansıtan "herhangi bir kayda ulaşılamadığı" belirtiliyor.

Ayrıca, 29 Temmuz 2011 tarihli cevapta gizli bağlantıyla ilgili kayıtlara ilişkin, "CIA, talebinize yanıt niteliğindeki kayıtların varlığını ya da yokluğunu ne doğrulayabilir ne de reddedebilir." ifadesi kullanılıyor.

NSA'in 30 Temmuz 2014 tarihli ret yazısında ise Epstein'in avukatı Darren Indyke'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında yaklaşık 14 yıllık dönemi kapsayacak şekilde müvekkiline ilişkin kayıt, belge, yazışma, talimat ve anlaşmaları talep ettiği ancak bunun kurum tarafından reddedildiği görülüyor.

Taleple ilgili "herhangi bir istihbarat materyalinin varlığının ya da yokluğunun" doğrulanamayacağının veya reddedilemeyeceğinin vurgulandığı ret yazısında, istihbarat bilgilerinin paylaşılmasının, kaynaklarının ve yöntemlerinin ifşa edilmesine yol açacağı, bunun da ulusal güvenliğe zarar verebileceği ve genel olarak faaliyetleri ciddi şekilde zayıflatacağı belirtiliyor.

Weinberg ve Indyke'nin temsilcilerine henüz ulaşılamazken CIA ve NSA ise kayıt taleplerine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.