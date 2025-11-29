Jean Monnet Burs Programı Mezunlar Buluşması İstanbul'da Gerçekleşti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, İstanbul'da Jean Monnet Burs Programı Mezunlar Buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrükçü, İstanbul'da düzenlenen Jean Monnet Burs Programı Mezunlar Buluşmasına ev sahipliği yaparak, 35 yıldır devam eden programın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine önemli bir katma değer sağladığını belirtti.

Gümrükçü, kamudan özel sektöre farklı kurumlarda önemli görevler üstlenen program mezunlarının Türkiye'nin AB üyelik sürecinin güçlü paydaşları olduğunu vurguladı.