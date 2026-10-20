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JAXA, Mars'ın uydusu Phobos'tan numune getirecek MMX uzay aracını fırlattı

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JAXA, Mars'ın uydusu Phobos'tan örnek getirmeyi hedefleyen MMX uzay aracını taşıyan H3 F10 roketini 20 Ekim'de Kagoshima'daki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlattı. 578 milyon dolarlık görev başarılı olursa araç, Mart 2031 sonuna kadar numuneleri Dünya'ya getirecek.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın gizemli "Phobos" uydusunu keşfedip numuneler getirmeyi hedefleyen MMX uzay aracını fırlattı.

Ajansın açıklamasına göre JAXA, 5 yıl süreli "Mars Uyduları Keşfi (Martian Moons eXploration - MMX)" görevi kapsamında yeni keşif aracını taşıyan H3 roketini (H3 F10) uzaya gönderdi.

H3 F10 roketi, Japonya'nın güneybatısında yer alan Kagoshima eyaletindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden 20 Ekim'de yerel saatle 04.41'de fırlatıldı.

Fırlatma anı, JAXA'nın internet sitesinde linki paylaşılan YouTube kanalında "Bu, JAXA öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan görev" başlığıyla canlı yayımlandı.

Uzay aracı, Mars'ın iki uydusundan biri ve Mars yüzeyinin yaklaşık 6 bin kilometre üzerinde yörüngede dönen, 22 kilometre çapındaki Phobos'ta da inceleme yapacak.

Phobos'tan toplanan kaya ve kum gibi örneklerin Dünya'ya getirilmesinin amaçlandığı görevle Mars'ın gizemli uydularının kökeninin araştırılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

578 milyon dolarlık yatırımla planlanan MMX görevinin başarılı olması halinde bu, "Mars'tan veya uydusundan Dünya'ya analiz edilmek üzere numune getirilen ilk görev" olacak.

2031'de dönüş

Başarıyla ilerlemesi halinde uzay aracı, fırlatıldıktan yaklaşık bir yıl sonra Mars çevresindeki yörüngeye girecek ve Phobos'a inecek.

İniş denemeleri, Phobos'un keşfi ve Dünya'ya dönüş olmak üzere 3 aşama şeklinde hareket edecek uzay aracının Mart 2031 sonuna kadar geri dönmesi öngörülüyor.

Dünya'ya dönüş yolunda uzay aracı, topladığı numuneleri içeren kapsülü, Avustralya bölgesinde teslim alınmak üzere salıverecek.

Kaynak: AA
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