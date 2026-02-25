Haberler

Japonya, Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesine füze birliği konuşlandıracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya, 2030 mali yılına kadar Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olan Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planlıyor. Savunma Bakanı Koizumi, bu kararın Mart ayında Ada halkına duyurulacağını belirtti.

Japonya, 2030 mali yılı sonuna kadar ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planlıyor.

Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamasında, hükümetin 2030 mali yılı sonuna kadar Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planladığını bildirdi.

Mart başında Ada halkına bu kararın detaylarını duyuracaklarını kaydeden Koizumi, "(Konuşlandırma) Tesislerin hazırlanmasındaki ilerlemeye bağlı ancak 2030 mali yılını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Buna göre Ada'ya füze birliği, uçaklar ve balistik füzeleri düşürebilen Tip-03 orta menzilli karadan güdümlü füze konuşlandırılacak.

Ada

Yonaguni Adası, ABD-Çin arası olası bir askeri gerilim ya da çatışma noktası olarak görülen Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa'ya bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı

Trump tüm tuşlara basmaya başladı! CIA'den İran halkına bir çağrı var
Meksika'da şiddet dalgasını önlemek için 9 bin 500 asker görevlendirildi

Savaş alanına dönen ülkede çember daraldı, binlerce asker sahada