Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın "Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini tehdit eden" eylemlerini kınadı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Motegi ile Rubio telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, İran ve çevresindeki mevcut durum dahil Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Motegi, Tokyo yönetiminin, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemelerini ve "Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini tehdit eden faaliyetlerini" kınadığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin, enerji güvenliği açısından uluslararası toplum için kritik önem taşıdığına dikkati çeken Motegi, Japonya'nın ABD dahil uluslararası taraflarla koordinasyon içinde diplomatik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise ülkesinin konuyla ilgili yürüttüğü çabalar hakkında bilgi verdi.

Taraflar, bölgedeki gelişmelere ilişkin yakın temas ve iletişim içinde kalma konusunda mutabık kaldı.

Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıklamıştı.

Trump, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürerek şunları kaydetmişti:

"Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.