Japonya, Rusya'nın 9 UCM yetkilisinin iadesi talebini kabul edilemez buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Japonya, Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ve 8 UCM yetkilisinin tutuklanarak Rusya'ya iade edilmesi talebini kınadı.

Japonya Hükümet Sözcüsü ve Kabine Başsekreter Yardımcısı Ozaki Masanao, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu talebine tepki gösterdi.

Ozaki, "UCM ile bağlantılı kişileri hedef alan adımlar, kabul edilemez ve adaletsizdir. Buna rağmen Rusya'nın iade talebinde bulunmuş olmasını üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu adımını kınayan Ozaki, bu konuda Japonya'nın ek protestolar da dahil gerekli adımları atacağını vurguladı.

Rusya'nın talebi

Rusya Başsavcılığı, gün içinde Hollanda'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ile eski Başkan Piotr Hofmanski'nin de aralarında bulunduğu 9 UCM yetkilisinin tutuklanarak Rusya'ya iade edilmesini istemişti.

Söz konusu 9 kişinin tamamının uluslararası düzeyde arandığı kaydedilmişti.

Moskova Şehir Mahkemesinin Aralık 2025'te UCM'nin 9 yetkilisini Rusya Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında gıyaben suçlu bulduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin 3 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı bildirilmişti.

UCM, Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

Rusya, bu suçlamaları reddederken Kremlin, UCM'nin kararının hukuki açıdan geçersiz olduğunu savunmuştu.

UCM'nin yargı yetkisini tanımayan Rusya, 2016'da mahkemenin faaliyetlerini düzenleyen Roma Statüsü'ne taraf olma niyetinden resmen vazgeçmişti.

Kaynak: AA