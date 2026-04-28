Japonya, Orta Doğu'daki krizin azaltılması için Mısır ile diplomatik çabaları sürdürecek

Japonya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan bölgesel krizin azaltılması yönünde Mısır ile koordineli olarak diplomatik çabalara devam edeceğini bildirdi.

Japonya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan bölgesel krizin azaltılması yönünde Mısır ile koordineli olarak diplomatik çabalara devam edeceğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Takaiçi'nin, ABD ve İran arasındaki ateşkesin korunması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere gerilimin en kısa sürede azaltılmasının son derece önemli olduğunun altını çizdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Mısır'ın, Pakistan da dahil olmak üzere arabulucularla birlikte diplomatik bir çözüm arayışındaki çabalarına saygı duyduğunu ifade etti."

Açıklamada, Japonya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve geçici ateşkesle sonlanan saldırılardan kaynaklı bölgesel krizin azaltılması yönünde Mısır ile koordineli olarak diplomatik çabalara devam edeceği kaydedildi.

Sisi'nin de ülkesinin ABD-İran görüşmelerinin en kısa sürede yeniden başlaması yönündeki arabuluculuk çabalarına devam edeceğini belirttiği aktarılan açıklamada, iki liderin Gazze'nin istikrarlı bir şekilde yeniden inşası için yakın işbirliği içinde çalışacaklarını teyit ettiklerine işaret edildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
