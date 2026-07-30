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Japonya nüfusu 42 yıl sonra ilk kez 120 milyonun altına düştü

Japonya nüfusu 42 yıl sonra ilk kez 120 milyonun altına düştü
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TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın nüfusu, 42 yılın ardından ilk kez 120 milyon sınırının altına gerileyerek 1 Ocak itibarıyla 119.736.483 olarak ölçüldü.

TOKYO, 30 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın nüfusu, 42 yılın ardından ilk kez 120 milyon sınırının altına gerileyerek 1 Ocak itibarıyla 119.736.483 olarak ölçüldü.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, nüfusta geçen yıla göre 917.000 kişilik düşüş yaşandı. Bu, karşılaştırılabilir verilerin toplanmaya başlandığı 1968 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayda geçti.

Ülkenin 47 idari ilinden sadece başkent Tokyo'da yüzde 0,09 düzeyinde bir nüfus artışı kaydedildi.

Ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin nüfusu ise 354.000 kişilik artışla 4.031.159'a ulaşarak rekor kırdı. Bu, bakanlığın 2013 yılında bu verileri kaydetmeye başlamasından bu yana kayda geçen en yüksek seviye oldu.

Yabancı uyruklular da dahil edildiğinde ülkenin toplam nüfusu, geçen yıla göre yaklaşık 563.000 azalarak 123.767.642 olarak ölçüldü ve bu çerçevedeki nüfus artışı yalnızca Tokyo, Chiba ve Osaka kentlerinde kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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