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Japonya'nın Qilin şüphelisi Rus vatandaşını Almanya'ya teslim ettiği iddia edildi

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Japonya'nın, uluslararası siber suç örgütü Qilin'in üst düzey üyesi olduğundan şüphelenilen 28 yaşındaki Rusya vatandaşını Almanya'ya teslim ettiği iddia edildi. Alman makamlarınca aranan şüphelinin 2024'te Almanya'daki bir firmanın kripto varlıklarını gasbettiği öne sürüldü.

Japonya'nın uluslararası bir siber suç örgütünün üst düzey mensubu olduğundan şüphelenilen Rusya vatandaşını bu ay Almanya'ya teslim ettiği iddia edildi.

Japon devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, soruşturmalara dahil olan kaynaklar, çeşitli ülkelerden şirketlere siber saldırılar düzenlemekle suçlanan "Qilin" adlı örgüte yönelik devam eden soruşturma hakkında bilgi verdi.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, örgütün üst düzey üyesi olduğundan şüphelenilen 28 yaşındaki Rusya vatandaşının mayısta Japonya'da bulunduğunun öğrenilmesinin ardından yakalandığını söyledi.

Kaynaklar, Alman makamlarınca bir süredir aranan şüphelinin, talep üzerine bu ay Almanya'ya teslim edildiğini aktardı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynak da şüphelinin 2024'te Almanya'daki bir firmanın kripto varlıklarını gasbettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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