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Japonya'nın Ogasawara Adaları açıklarında 7,0 büyüklüğünde deprem oldu, tsunami yok

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Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 11.10 sıralarında yaklaşık 470 kilometre derinlikte meydana gelen depremin tsunami tehlikesi oluşturmadığını bildirdi.

TOKYO, 25 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyinde, Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları açıklarında ilk belirlemelere göre 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre deprem, yerel saatle 11.10 sıralarında Ogasawara Takımadaları açıklarında yaklaşık 470 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin merkez üssünün 28,0 derece kuzey enlemi ile 139,9 derece doğu boylamında bulunduğu belirtildi.

Ajans, depremin tsunami tehlikesi oluşturmadığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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