Japonya'nın Kumamoto eyaletini vuran 7,1 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetti

TOKYO, 29 Temmuz (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae salı günü ülkenin güneybatısındaki Kumamoto eyaletini vuran büyük depremin ardından 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Takaiçi çarşamba günü Başbakanlık Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 08.30 itibarıyla depremle bağlantılı can kaybının 13 olduğunu duyurdu. Takaiçi, can kayıplarının 7,1 büyüklüğündeki depremden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek üzere incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Geniş çaplı hasara yol açan depremde can kayıplarının yaşandığını, binaların çöktüğünü, yangın çıktığını ve yolların hasar gördüğünü kaydeden Takaiçi, "Hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var ve zamana karşı yarışıyoruz" dedi.

Salı günü saat 16.27'de Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem büyük hasara yol açtı. Deprem nedeniyle can kayıpları yaşandığı, bazı kişilerden haber alınamadığı, binaların çöktüğü, elektrik kesintileri yaşandığı ve trafikte aksaklıklar görüldüğü bildiriliyor. Yetkililerin arama ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Xinhua