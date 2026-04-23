Haberler

Japonya'nın Iwate eyaletindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyaletin iki ayrı noktasında devam eden yangınlarda yaklaşık 200 hektarlık alan yandı, 2 bin 500'den fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı

Japonya'nın Iwate eyaletinde ikinci gününde devam eden orman yangınlarında, yaklaşık 200 hektarlık alan yandı ve 2 bin 500'den fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'nın NHK kanalının yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki orman yangınları sürüyor.

İtfaiye yetkilileri, Iwate'de iki ayrı noktada dün başlayan yangınların yerleşim alanlarına yakın olduğunu ve 7 binanın yandığını söyledi.

Her iki yangını da kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 200 hektarlık alan yandı ve 2 bin 500'den fazla kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Iwate eyaletinde dün birbirlerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bölgede orman yangını çıktığı açıklanmıştı.

Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinden (SDF) destek talep etmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

