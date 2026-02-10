Haberler

Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın en yaşlı erkeği Mizuno Kiyotaka, 111 yaşında Şizuoka'da hayatını kaybetti. 14 Mart 1914 doğumlu Mizuno, uzun ömrüyle tanınıyordu. Belediye Başkanı, onun yaşamının canlılık ve iyi sağlık sembolü olduğunu belirtti.

Japonya'nın "en yaşlı erkeği" Mizuno Kiyotaka'nın 111 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, 14 Mart 1914'te doğan Mizuno, başkent Tokyo yakınındaki Şizuoka eyaletinin Iwata kentinde "yaşlılığa bağlı nedenlerle" yaşamını yitirdi.

Iwata Belediye Başkanı Kusaçi Hiroaki, yaptığı açıklamada, "Mizuno'nun ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi uzun zamandır canlılığın ve iyi sağlığın sembolü olarak değer görüyordu." dedi.

Modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört imparator dönemini yaşayan Mizuno, hayatının son döneminde oğluyla Kakeşita bölgesindeki evinde yaşıyordu.

Belediyenin konuya ilişkin açıklamasına göre, yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraşan Mizuno, yürüme dışında çok az yardıma ihtiyaç duyuyor ve günde üç öğün yemek yiyordu.

Ağustos 2024'te Japonya'nın "en yaşlı erkeği" unvanını alan Mizuno, uzun ömrün sırrına yönelik açıklamasında "Bilmiyorum. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." yanıtını vermişti.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Eylül 2024'teki açıklamasında ülkede 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısını 95 bin 119 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Olanlar oldu
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
Polis gibi giyinen şüpheli, sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Polis gibi giyinen şüpheli, eski nişanlısının arkadaşını öldürdü