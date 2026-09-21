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Japonya, kiraz ağaçlarına zarar veren böcekle mücadele için 6,7 milyar yen talep etti

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Japonya, kiraz ağaçlarına zarar veren böcekle mücadele için gelecek mali yıl 6,7 milyar yen (yaklaşık 43 milyon dolar) bütçe talep etti. Talep, 2026 bütçesindeki finansmanın yaklaşık 11 katı; böcek artışı tarımsal zarar, ağaç devrilmesi ve kiraz çiçeği görülmesini tehdit ediyor.

Japonya, kiraz ağaçlarına zarar veren istilacı böcek türüyle mücadele kapsamında önlemleri artırmayı planladığını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, kiraz ağaçlarının yanı sıra erik ve şeftali ağaçlarına da zarar veren istilacı böcek türüyle mücadele kapsamında gelecek mali yılın başlangıç bütçesinden 6,7 milyar yen (yaklaşık 43 milyon dolar) talep edildiği ve bu tutarın 2026'daki bütçeden ayrılan finansmanın yaklaşık 11 katı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, böcek popülasyonunun artmasının tarımsal zarara yol açabileceği belirtilerek, bu durumun ağaçların devrilme riskini artırabileceği, ekosistemleri olumsuz etkileyebileceği ve ayrıca ilkbahar mevsiminde kiraz çiçeklerinin görülmesini de zorlaştırabileceği uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 2,5 ila 4 santimetre uzunluğa ulaşabilen kırmızı boyunlu, uzun antenli böcekler, Japonya'da ilk kez 2012'de tespit edilmişti.

Japonya'da 2018'de "istilacı yabancı tür" olarak sınıflandırılan böceğin yetiştirilmesi, bulundurulması, ithal edilmesi, satılması veya doğaya bırakılması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA
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