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Japonya hükümeti siber saldırılara karşı yapay zeka destekli uzman ekipler kuracak

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Japonya hükümeti, artan siber saldırılar ve kişisel veri ihlallerine karşı yapay zeka destekli acil önlem paketini duyurdu. Paket kapsamında üst düzey uzmanlardan oluşan özel ekip kurulacak, saldırıya uğrayan şirketlere kurtarma ekibi destek verecek.

Japonya hükümeti, son dönemde artan siber saldırılar ve kişisel veri ihlallerine karşı yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ile uzman müdahale ekiplerinin oluşturulmasını içeren acil önlem paketini duyurdu.

Kyodo News'ün haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ve bakanların katıldığı toplantıda siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yeni tedbirler açıklandı.

Paket kapsamında yapay zeka kullanılarak bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarının tespit edilmesi, bilgi toplama ve analiz kapasitesinin artırılması, siber saldırılara karşı stratejik müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve saldırılardan etkilenen kurumlara destek sağlanması hedefleniyor.

Hükümet, siber saldırılarla mücadele etmek amacıyla üst düzey uzmanlardan oluşan özel ekip kuracak ve güvenlik açıklarına ilişkin güncel bilgilere erişebilmek için uluslararası teknoloji şirketleri ve yapay zeka geliştiricileriyle işbirliği yapacak.

Ayrıca, siber saldırıya uğrayan şirketlere ilk müdahalede yardımcı olmak üzere kamu ve özel sektör uzmanlarından oluşan "kurtarma ekibi" oluşturulacak.

Saldırı riski taşıyan şirketlere önleyici güvenlik tavsiyeleri sunmak amacıyla ayrı ekip de görevlendirilecek.

Kaynak: AA
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