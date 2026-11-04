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Japonya hükümeti ABD ile ittifakın ulusal çıkarlar için vazgeçilmez olduğunu bildirdi

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Japonya hükümeti, ABD ile ittifakın ulusal çıkarları en üst düzeye çıkarmak ve uluslararası barış ve istikrar için vazgeçilmez olduğunu bildirdi. Kabine Baş Sekreteri Kihara, ABD ara seçimlerini iç işi sayıp yorumdan kaçınırken her düzeyde koordinasyon sürdürüleceğini söyledi.

Japonya hükümeti, ABD'de Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerinin sonuçları açıklanmaya devam ederken, Washington ile ittifakın Tokyo'nun "ulusal çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için vazgeçilmez olduğunu" bildirdi.

Jiji ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'deki ara seçimlere yönelik soruya, "Bu, başka bir ülkenin iç işlerini ilgilendiren bir konu." yanıtını veren Kihara, hükümet yetkilisi olarak "yorum yapmaktan kaçınmak istediğini" kaydetti.

Kihara, ABD-Japonya ilişkilerine değinerek, "Japonya-ABD ittifakı, Japonya'nın ulusal çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak ve uluslararası toplumun barış ve istikrarı için vazgeçilmez" değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kihara, "Ortaklığımızı daha da ileriye taşımak adına, liderlerimiz arasındaki temaslar da dahil olmak üzere her düzeyde yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

Kaynak: AA
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