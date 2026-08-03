Japonya Havayolları'nın nisan-haziran dönemi net karı yüzde 80,2 düştü

Japonya Havayolları'nın (JAL) net karı, 2026 mali yılının nisan-haziran döneminde yüzde 80,2 azaldı.

JAL'ın açıklamasında, hava yolu şirketinin 2026 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçları ile mali yılın geri kalanına yönelik beklentilerine yer verildi.

Verilere göre, üç aylık dönemde şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80,2 düşüşle 5,3 milyar yen (34 milyon dolar) oldu.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt fiyatlarının net kara olumsuz yansıdığı vurgulandı.

Söz konusu üç aylık dönemde satış gelirleri ise yüzde 11,2 artışla 523,7 milyar yene (5,9 milyar dolar) yükseldi.

Uluslararası uçuş gelirleri yüzde 14,4 artışla 211,6 milyar yene, yurt içi uçuş gelirleri ise yüzde 3,6 artışla 139 milyar yene çıktı.

Tüm mali yıl net kar hedefi

JAL Baş Finans Direktörü Saito Yuji, gazetecilere yaptığı açıklamada, maliyetlerin yükseldiğini ve yurt dışı turizminin "geçen yıla kıyasla daha kötü durumda olduğunu" bildirdi.

Japon şirketi, Mart 2027'de sona erecek mali yıl genelinde 110 milyar yen net kara ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Kaynak: AA