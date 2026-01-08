Haberler

Son Roket Denemesinde Başarısızlık Yaşayan Japonya, H3 Roketinin Fırlatılmasını Erteledi

Japonya, H3 roketinin 1 Şubat'ta uzaya gönderilmesi planını, daha önceki başarısız fırlatmanın incelemesinin devam etmesi nedeniyle erteledi. Yeni fırlatma tarihi henüz belirlenmedi.

TOKYO, 8 Ocak (Xinhua) -- Japonya, H3 roketinin 1 Şubat'ta uzaya gönderilmesi planını, daha önce başarısız olan fırlatmaya ilişkin incelemenin devam etmesi nedeniyle erteleme kararı aldı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada ülkenin 7 uydulu sistemine ait bir uyduyu taşıyacak olan dokuzuncu H3 roketinin yeni fırlatma tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi.

22 Aralık'ta ajansın sekizinci H3 roketinin, "Michibiki No. 5" uydusunu planlanan yörüngeye yerleştirmemesi, fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştu.

Açıklamada, "Başarısız fırlatmanın nedenini araştırmak üzere tüm kaynak ve çabalarımızı seferber etmiş durumdayız. Yeni fırlatma takvimi kesinleştirildiğinde duyurulacaktır" denildi.

Japon hükümeti, yabancı uydulara bağımlı olmadan konum bilgisi sağlayabilecek 7 uydulu bir konum belirleme sistemi oluşturmayı hedefliyor. An itibarıyla bu sistemin 5 uydusu yörüngede bulunuyor.

