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Japonya Fukuşima Daiichi'den 25. partide 7.800 ton atık suyu okyanusa boşaltıyor

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Japonya Fukuşima Daiichi'den 25. partide 7.800 ton atık suyu okyanusa boşaltıyor
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Japonya, Fukuşima Daiichi'deki nükleer kirli atık suyunun 25. partisini okyanusa boşaltmaya pazartesi yerel saatle 11.29'da başladı. TEPCO, bu aşamada yaklaşık 1,4 trilyon bekerel trityum içeren 7.800 ton atık suyun boşaltılacağını açıkladı.


TOKYO, 26 Ekim (Xinhua) -- Japonya, depremde hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin nükleer kirli atık suyunun 25. partisini okyanusa boşaltmaya başladı.

Boşaltma işlemi pazartesi günü yerel saatle 11.29'da başladı. Tesisi işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, bu aşamada yaklaşık 1,4 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren 7.800 ton civarında atık suyun okyanusa boşaltılacağını açıkladı.

2026 mali yılının 7. boşaltma turu olan bu son partinin 13 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Japonya, uluslararası toplumun endişelerini dile getirmesine ve karşı çıkmasına rağmen tek taraflı aldığı kararla 2023 yılının ağustos ayında nükleer kirli suyu Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden okyanusa boşaltmaya başlamıştı. Bugüne dek 24 kez boşaltma işlemi gerçekleştiren şirket, bu kapsamda yaklaşık 188.400 ton atık suyu denize saldı.

Kaynak: Xinhua
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