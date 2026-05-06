Japonya, Filipinler'de düzenlenen askeri tatbikatta ilk kez gemisavar füze ateşledi

Güncelleme:
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, ABD ve Kanada ile birlikte düzenlenen 'Balikatan' tatbikatında Filipinler'deki bir hedef gemiye yönelik ilk kez gemisavar füze ateşlemiştir. Tatbikat, deniz, hava ve siber kabiliyetler üzerinde yoğunlaşmıştır.

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF), Filipinler'de düzenlenen ortak askeri tatbikat kapsamında ilk kez gemisavar füze ateşlediği bildirildi.

The Japan Times gazetesinin haberine göre Filipinler, ABD, Japonya ve Kanada güçlerinin kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir gemiye yönelik temsili bir saldırı düzenlediği tatbikatta, Japonya'nın Type-88 kara konuşlu gemisavar füze sistemi hedef gemiye yönelik atış yaptı.

Füzeler, Filipinler'in kuzeybatısındaki Ilocos Norte eyaleti yakınlarında, Paoay bölgesinde kıyıya yaklaşık 75 kilometre açıkta, hedef gemi olarak kullanılan Filipinler donanmasına ait Quezon korvetini vurdu.

Japonya, yerel dilde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" tatbikatına yaklaşık 1400 asker, savaş gemileri, uçaklar ve gemisavar füze sistemleriyle katıldı.

Tatbikatlar deniz, hava, amfibi harekat, füze savunması ve siber kabiliyetlere odaklanırken, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro ve Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr. söz konusu tatbikatları izledi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
