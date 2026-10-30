Japonya Dışişleri Bakanlığında siber saldırıda 3 bin 600 kişisel veri sızmış olabilir

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Japonya Dışişleri Bakanlığı, sistemlerine yönelik düzenlenen siber saldırılarda isim ve elektronik posta adreslerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kişisel verinin sızdırılmış olabileceğini bildirdi.

Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çarşamba günü Bakanlık sistemlerine yönelik siber saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın sistemlerinden isim ve elektronik posta adreslerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kişisel verinin sızmış olabileceği ve bunlardan yaklaşık 900'ünün Bakanlık dışındaki şahıslara ait olduğu kaydedildi.

Kişisel verilerin üçüncü tarafların eline geçmiş olabileceğine işaret edilen açıklamada, yüksek gizlilik dereceli belgelerde herhangi bir sızıntı yaşanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, pasaport sistemleri ile seyahat uyarı servislerinin de olaydan etkilenmediği aktarılırken benzer olayların tekrar yaşanmaması için siber güvenlik tedbirlerinin artırılacağı vurgulandı.

Havacılık ve perakende devleri de hedefte

Japonya'da son dönemde artış gösteren siber saldırılar dikkati çekerken Japon hava yolu şirketi All Nippon Airways (ANA) de hizmet aldığı bir firmanın sistemine yapılan yetkisiz erişim sonucu yaklaşık 37 bin 800 müşterinin pasaport numaraları da dahil olmak üzere kişisel verilerinin ele geçirildiğini duyurdu.

Ünlü perakende zinciri Muji'nin işletmecisi Ryohin Keikaku firması da resmi uygulamasına yapılan siber saldırı nedeniyle 27,26 milyona kadar müşteri kaydının ele geçirilmiş olabileceğini bildirdi. Şirket, sızan veriler arasında isim ve kredi kartı bilgilerinin yer almadığını açıkladı.

Kaynak: AA