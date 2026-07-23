Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Filistin'e uluslararası desteğin artmasını umduğunu söyledi

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Filistin'e uluslararası desteğin artmasını umduklarını belirtti.

NHK'nın haberine göre Motegi, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Filistin'in Kalkınması için Doğu Asya Ülkeleri arasında İşbirliği Konferansı'na (CEAPAD) eş başkanlık yaptı.

Filistin yönetiminden yetkililerin de katıldığı toplantıda konuşan Motegi, "İki devletli bir çözümün hayata geçirilebilmesi için Filistin'in hayatta kalması elzemdir." dedi.

Motegi, Filistin'e desteğin önemine dikkati çekerek, bu ülkeye yönelik uluslararası desteğin artmasını umduklarını kaydetti.