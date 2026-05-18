Japonya, Çin ile ortak stratejik çıkar temelli ilişkisini sürdürecek

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Çin ile ortak stratejik çıkarlar temelinde karşılıklı fayda sağlayan ilişki kurma politikasını sürdüreceklerini açıkladı. İki ülke arasında Tayvan açıklamaları nedeniyle gerilim yaşanıyor.

Japon Kyodo ajansının haberine göre, Bakan Motegi, Danışmanlar Meclisi Denetim Komitesi'nde düzenlenen oturumda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çin'in "giderek daha iddialı hale gelen" tutumuna ilişkin bir soruya yanıt veren Motegi, ülkesinin Pekin'e yönelik yaklaşımının değişmediğini söyledi.

Çin ile Japonya arasında gerilim

Pekin ile Tokyo arasında, son dönemde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle gerilim yaşanıyor.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
