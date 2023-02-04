Japonya'daki Grip Salgını 'Uyarı Seviyesine' Ulaştı

TOKYO, 4 Şubat (Xinhua) -- Japonya Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Pazar günü sona eren hafta boyunca Japonya genelinde grip hastası sayısının ülkede üç yıl sonra ilk kez uyarı seviyelerine ulaştığını açıkladı.

TOKYO, 4 Şubat (Xinhua) -- Japonya Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Pazar günü sona eren hafta boyunca Japonya genelinde grip hastası sayısının ülkede üç yıl sonra ilk kez uyarı seviyelerine ulaştığını açıkladı.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre, 29 Ocak'a kadar olan haftada ülke çapında hastane başına düşen ortalama hasta sayısı 10,36'ya ulaşarak kurum başına 10 olan uyarı seviyesi kriterini aştı.

Uyarı seviyesi, önümüzdeki dört hafta içinde bir salgının başlama olasılığını gösteriyor.

Veriler, Japonya'nın 47 vilayetinin tamamında düzenli olarak izlenen yaklaşık 5 bin tıbbi kurumun yedi gün boyunca toplam 51 binden fazla grip vakası bildirdiğini gösterdi.

Uzmanlar, sert Kovid-19 önlemleri 2021 ve 2022'de grip enfeksiyonlarının oldukça düşük seviyelerde tutulmasına yardımcı olduğu için, grip enfeksiyonlarının normal yıllardan farklı olarak daha da yayılabileceği konusunda uyardı.