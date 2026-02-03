Haberler

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 30'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda, son 15 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralananların sayısı ise 324'e yükseldi. Başbakan Takaiçi, halkı hava koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Japonya'da zorlu kış şartları nedeniyle ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralananların sayısı 324'e yükseldi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sert kış şartlarının ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalar nedeniyle ülke genelinde son 15 günde 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 324 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ağır kış koşullarından en fazla etkilenen Niigata eyaletinde 12 kişi hayatını kaybederken, en fazla kar yağışının görüldüğü Aomori eyaletinde ise kar kalınlığı 4 metreye kadar ulaştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, basına yaptığı açıklamada, "Halka, hava durumu bilgilerine dikkat etmelerini ve kendi güvenliklerini sağlamak için önlemler almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kar yağışının sürmesinin öngörüldüğüne işaret eden Takaiçi, "Tüm bakanlardan hasarı önlemek için mümkün olan her türlü önlemi almalarını ve tereddüt etmeden gerekli desteği sağlamalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

Epstein belgelerinde ismi geçen Türk iş adamı sessizliğini bozdu
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada