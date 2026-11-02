Japonya'da yeni afet ajansı halktan gıda stoklamasını ve mobilya sabitlemeyi istedi

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Japonya'da yeni kurulan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, afet hazırlıklarının güçlendirilmesi kapsamında halkı gıda stoklamaya ve mobilyaları sabitlemeye çağırdı.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, ajans, faaliyete geçtiği ilk gün paylaştığı "Olağan Dönem Afet Hazırlık Kılavuzu" uyarınca afet hazırlığının en üst seviyeye çıkarılması çağrısında bulundu.

Kılavuzda, halka mobilyaları duvara sabitleme, en az 3 gün, tercihen bir hafta yetecek kadar gıda ve su stoklama, tahliye merkezlerinin yerlerinin kontrol edilmesi gibi kapsamlı tedbirler almaları tavsiye edildi.

Bu kapsamda, bakanlıklardan ve kurumlardan afet planlarını gözden geçirmeleri ve şirketlerin etkili afet önleme tedbirleri uyguladığından emin olmaları istendi.

Yerel yönetimlerden de tahliye merkezlerindeki koşulları iyileştirmeleri ve afet anında işe gidip evlerine dönemeyenlere yönelik tedbirleri güçlendirmeleri talep edildi.

Ajans, kurumların konuya dair tedbirlerini ve uygulamalarını yıl sonunda değerlendirecek ve gerekirse tavsiyede bulunma ve bütçe değişikliği talep etme yetkisini kullanabilecek.

Başbakan Takaiçi'den yeni ajansa yönelik bürokratik kolaylık talimatı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ajansın faaliyete geçtiği bugün Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlık ve kurumlara, yeni ajansın "güçlü bir kontrol merkezi" olarak işlev görebilmesi için ajansa yönelik bürokratik işlemlerde kolaylık sağlanması talimatı verdi.

Takaiçi, "Halkın can ve mal güvenliğini korumak, devletin en önemli sorumluluklarından biridir." dedi.

Başbakan Takaiçi'nin başkanlığını yürüteceği ajansın çalışmalarından Yeniden Yapılanma Bakanı Goşi Hosono, aynı zamanda Afet Yönetimi Bakanı olarak sorumlu olacak.

Ajansın, Japonya'nın doğu kıyısı açıklarındaki bazı bölgelerin doğrudan altında meydana gelebilecek büyük depremlere yönelik hazırlıkları koordine etmesi öngörülüyor.

Şiddetli yağışlar ve volkanik patlamalar gibi afetlerle de ilgilenecek ajansın öncelikli görevlerinden biri, bütçeleri kısıtlı olabilen ve afet yönetimi konusunda uzmanlara erişimi sınırlı yerel yönetimlere verilen desteği artırmak olacak.

Kaynak: AA