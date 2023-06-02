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Japonya'da Yağmur Yüzünden Demiryolu Ulaşımı Sekteye Uğradı

Japonya'da Yağmur Yüzünden Demiryolu Ulaşımı Sekteye Uğradı

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NAGOYA, 2 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın Nagoya kentindeki Nagoya İstasyonu girişinde Şinkansen trenlerini bekleyen yolcular, 2 Haziran 2023. Cuma günü Japonya'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağmur nedeniyle birçok demiryolu ulaşım hattı kapatıldı.

NAGOYA, 2 Haziran (Xinhua) -- Japonya'nın Nagoya kentindeki Nagoya İstasyonu girişinde Şinkansen trenlerini bekleyen yolcular, 2 Haziran 2023.

Cuma günü Japonya'nın bazı bölgelerinde şiddetli yağmur nedeniyle birçok demiryolu ulaşım hattı kapatıldı. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Japonya Nagoya Güncel Haberler

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