Japonya'da Tropikal Fırtına Peipah'ın Yıkıcı Etkileri

TOKYO, 6 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesimindeki Shizuoka eyaletinin dört belediyesini etkisi altına alan tropikal fırtına Peipah, 24 kişinin yaralanmasına, 40 evin de hasar görmesine neden oldu.

Japonya'nın NHK televizyonunun haberine göre Makinohara belediyesinde cuma öğleden sonra erken saatlerde şiddetli rüzgarlar nedeniyle çatı kiremitlerinin uçması ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi olaylar meydana geldi.

En fazla yaralanmanın yaşandığı Makinohara'da ise 3 kişi ağır, 20 kişi de hafif yaralandı.

Yaizu'da da şiddetli rüzgarlar bir serayı uçururken, 40'lı yaşlarındaki bir çiftçinin yüzünde ciddi kırıklar meydana geldi.

Chubu Electric Power Grid Co. şirketi, kasırga ve şiddetli rüzgarların etkisiyle Makinohara ve diğer yerlerdeki yaklaşık 17.000 evde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Kakegawa ve Yaizu şehirleri ile Yoshida kasabasında da rüzgarın neden olduğu hasarlar tespit edildi. Yerel yetkililer hasarın ayrıntılarını değerlendiriyor.

Japonya'da yılın 15. tayfunu olan Peipah, cuma günü erken saatlerde ülkenin batısında iki kez karaya çıktıktan sonra, Pasifik kıyısı boyunca doğuya doğru ilerleyerek cuma gecesi itibarıyla ekstratropikal bir alçak basınç sistemine dönüştü.