Üye Girişi
Haberler

Japonya'da takviye diyet gıdasından hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ölenlerin "böbrek rahatsızlığı semptomları gösterdiği" bildirilirken, birinin 2021 yılından, diğerinin 2022'den beri bu ilaçları kullandığı aktarıldı. Böylece "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Hayatını kaybedenlerin "ölüm sebeplerinin tespiti" için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu. Firma, "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

HÜKÜMETTEN FİRMAYA ÇAĞRI

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında, üründeki "sağlık tehlikesine neden olan maddenin belirlenmesi dahil" gıda güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Firmaya, bu süreçte "hızlı ve ciddi bir şekilde yanıt vermesi" çağrısı yapan Hayaşi, "Japon gıda ürünlerine olan güveni sağlamak için çaba göstereceğiz." dedi.

Resmi Kyodo ajansına göre, Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) "beni-koji" kategorisindeki ürünlerde zehirli bir madde bulunduğundan şüpheleniyor.

Bakanlık bünyesinde sürece katkı sunması amacıyla tıp, beslenme, farmakoloji uzmanlarının yer aldığı bir araştırma komitesi oluşturulacağı açıklandı. Bakanlığın, merkezi güneydeki Osaka metropolünde yer alan firmaya yönelik soruşturma başlatmaya hazırlandığı bildirildi. Firmanın 2023 yılında 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya satışını gerçekleştirdiği aktarıldı.

1919 yılında kurulan Japon Kobayashi Pharmaceutical Co. ilaç ve farmasötik firmasının, reçetesiz olmak üzere geniş yelpazede sağlık, hijyen ve gıda takviyesi ürünü sattığı biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Japonya Japon Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor?
500

Yorumlar (1)

YILDIRAY YILDIRIM:

uzun süreler kombu çayı içenler reishi mantarı tüketenler de benzer semptomlar gösteriyordu eskiden

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title