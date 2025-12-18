Japonya Başbakanı, Taiwan Konusundaki Muğlak Tutumundan Dolayı Parlamentoda Sert Tepki Aldı

TOKYO, 18 Aralık (Xinhua) -- Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan konusundaki kaçamak yanıtlarını protesto eden muhalefet partilerinin sert tepkisi üzerine Japon parlamentosunda gerginlik yaşandı.

Japonya parlamentosunda salı günü düzenlenen oturumda milletvekilleri arasında Takaiçi'nin daha önce Taiwan hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hararetli bir tartışma yaşandı. Anayasal Demokratik Parti Milletvekili Hirota Hajime, "varlığını tehdit eden bir durum" tanımı kapsamında Taiwan'ın "Japonya'yla yakın ilişkileri olan diğer ülkeler" kategorisine girip girmediğini açıklaması konusunda Takaiçi'ye baskı yaptı.

Söz konusu kategorinin "önceden belirlenmediğini" ve "vaka bazında" tanımlanması gerektiği yanıtını veren Takaiçi, daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.

Hirota daha sonra Takaiçi'nin Taiwan konusunda daha önce yaptığı hatalı açıklamaları geri çekip çekmeyeceğini sordu. Muhalefet partisi milletvekillerinin, oturdukları sıralardan bunun Takaiçi'nin "son şansı" olduğunu bağırarak söylemelerine rağmen Takaiçi, "Japon hükümetinin temel pozisyonu konusunda herhangi bir değişikliğin olmadığını" yineledi, ancak söz konusu pozisyonun ne olduğunu açıklamadı.

Takaiçi'nin yanıtları, muhalefet partileri tarafından güçlü şekilde protesto edildi. Japon medyasında çıkan haberlerde oturuma birkaç dakikalık kısa bir ara verildiği ve canlı yayında sesin üç kez kapatıldığı belirtildi.

Takaiçi, 7 Kasım'da parlamentoda yaptığı konuşmada Çin anakarasının "Taiwan'a karşı güç kullanmasının", Japonya açısından "varlığını tehdit eden bir durum" teşkil edebileceğini söylemiş, bu sözleri kısa süre içinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

O tarihten bu yana muhalefet partileri, parlamentodaki oturumlarda sık sık Takaiçi'den Taiwan konusundaki duruşuna yönelik daha net ve öz açıklamalar yapmasını talep ediyor ancak Takaiçi, hükümetin pozisyonunun değişmediğini yineleyerek söz konusu pozisyonun ne olduğu konusunda somut bir açıklamada bulunmuyor.