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Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde suni döllenme yöntemi kullanılarak nesli tükenme tehlikesi altında olan Rockhopper pengueninin dünyaya gelmesiyle dünyada bir ilke imza atıldı.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın batısında Wakayama eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde suni döllenme yöntemiyle 28 Ekim'de bir Rockhopper pengueni dünyaya geldi.

Doğduğu günden bu yana yavru penguenin yakın gözlem altında olduğu belirtildi.

Güney Atlantik ve Güney Hint Okyanusu kökenli Rockhopper penguenlerinin nüfusunun şu an dünya genelinde 400 bin olduğu tahmin ediliyor.

Bu penguenler "nesli tükenmekte olan" türler arasında yer alıyor.

Parlak sarı kaşları ve başlarının üst kısmında dikenli siyah tüyleri olan Rockhopper penguenlerine, paytak yürümek yerine kayalık arazide zıplama alışkanlıklarından dolayı bu isim veriliyor.

Kaynak: AA