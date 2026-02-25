Haberler

Japonya, ölümcül silahların ihracatıyla ilgili kuralları gevşetiyor

Güncelleme:
Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti, ölümcül silahların ihracatını kısıtlayan kuralların hafifletilmesini öngören bir öneri tamamladı. Öneri, silah transferlerini ölümcül ve ölümcül olmayan olarak iki kategoriye ayırmayı ve transferler için özel durumların dikkate alınmasını öngörüyor.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Güvenlik Araştırma Komisyonunun, ölümcül silahların ihracatını kısıtlayan kuralların hafifletilmesine yönelik öneriyi tamamladığı bildirildi.

The Japan Times'ın haberine göre, LDP Güvenlik Araştırma Komisyonu, savunma ekipmanı transferlerini kısıtlayan kuralların hafifletilmesi için hükümete çağrıda bulunulan bir öneriyi tamamladı.

Buna göre öneri, Japonya'nın askeri ihracatını kurtarma, nakliye, keşif, gözetleme ve mayın temizleme olmak üzere beş kategoriyle sınırlayan şartı kaldırmayı ve bunun yerine savunma ekipmanını ölümcül ve ölümcül olmayan olarak iki kategoriye ayırmayı öngören bir plan ortaya koyuyor.

Ölümcül silah transferlerine ilişkin kararın, Başbakan ve ilgili bakanların yer aldığı Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilmesini öngören öneride, bu transferlerin, Japonya ile savunma ekipmanı ve teknoloji transferi anlaşmaları olan ülkelerle sınırlı olduğu belirtiliyor.

Parlamentonun onayını gerektirmeyen öneride ayrıca, çatışma yaşanan ülkelere transferlerin prensipte yasak olacağı, ancak Japonya'nın ulusal güvenliğini etkileyen özel durumlarda söz konusu transferlere izin verilebileceği vurgulanıyor.

Söz konusu adımın, uzun süredir silah ihracatı konusunda çok katı kısıtlamalara sahip Japonya'nın savunma stratejisinde "büyük bir değişime" işaret ettiği belirtiliyor.

Önerinin martta hükümete sunulmasının ardından bahar aylarında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
