Albüm: Japonya'da Hükümetin Silah İhracatını Kolaylaştırma Planı Protesto Edildi

TOKYO, 20 Nisan (Xinhua) -- Japonya'da halk perşembe günü ülkenin başkenti Tokyo'da başbakanlık binası önünde toplanarak hükümetin silah ihracatına ilişkin kısıtlamaları kaldırma planını protesto etti.

Protesto, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetinin yakın gelecekte Savunma Teçhizatı ve Teknolojisinin Transferine İlişkin Üç İlkenin uygulama yönergelerini revize etme planlarına tepki olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua