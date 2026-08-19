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Chiba'da sel felaketi: 13 ölü, 1 kayıp

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Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 13 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. 66 ev hasar gördü, 63 kişi tahliye merkezlerine sığındı. Ekipler yaklaşık 2 bin 500 aracın taşınması için çalışıyor.

Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

NHK'nin haberine göre, yerel yetkililer başkent Tokyo'nun doğusundaki Chiba eyaletinde geçen hafta yaşanan şiddetli yağışların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Yetkililer, yağışların neden olduğu sellerde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiden de haber alınamadığını belirtti.

Su taşkınlarında 66 evin hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, 63 kişinin de tahliye merkezlerine sığındığını kaydetti.

Yetkililer, yollarda terk edilen yaklaşık 2 bin 500 aracın taşınması çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA
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