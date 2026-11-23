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Japonya'da savcılara gizli soruşturma bilgilerini yapay zeka araçlarına girmemeleri yönünde talimat verildi.

Kyodo News'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yetkililer, gizli soruşturma bilgilerinin yapay zeka platformlarına girilmesi durumunda ifşa olabileceğinden endişe duyuyor.

Bu kapsamda, Japonya'da Yüksek Kamu Savcılığı, dava dosyalarına dair bilgi yönetiminin sıkı şekilde uygulanmasına dair savcılara bildirimde bulundu.

Savcılara, gizli soruşturma bilgilerini yapay zeka destekli arama motorlarına girmemeleri talimatı verilen bildiride "Uygunsuz kullanım, savcılık faaliyetlerine duyulan kamu güvenini sarsabilir." ifadesine yer verildi.

Bildiride ayrıca, yalnızca önceden belirlenmiş ve Yüksek Kamu Savcılığı tarafından onaylanmış yapay zeka araçlarının kullanılabileceği vurgulandı.

Japonya'da mahkemeye taşınan davalarda mahkumiyet oranının yüzde 99 olduğu ve bu oranın dünya genelindeki en yüksek seviyeler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA