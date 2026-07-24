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Japonya'daki Danışman Meclisi artık Senato olarak adlandırılacak

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Japonya'da parlamentonun üst kanadı "Danışman Meclisi", üyelerinin ulusal düzeyde seçilmiş milletvekilleri olduğunu daha açık belirtmek amacıyla bundan böyle Senato olarak tanımlanacak.

Japonya'da parlamentonun üst kanadı "Danışman Meclisi", üyelerinin ulusal düzeyde seçilmiş milletvekilleri olduğunu daha açık belirtmek amacıyla bundan böyle Senato olarak tanımlanacak.

Kyodo ajansının haberine göre, Danışman Meclisi Kurallar ve Yönetim Komitesi, son aldığı karar doğrultusunda 248 sandalyeli üst meclisin adının "Senato" olarak değiştirilmesini kabul etti.

Üyelerinin ulusal düzeyde seçilmiş milletvekilleri olduğunu daha açık belirtmek amacıyla yapılan değişiklikle birlikte, bundan böyle üst meclis üyelerine "senatör" denilecek.

Karar doğrultusunda Başbakan Takaiçi Sanae hükümetinden, meclisteki resmi belgelerdeki eski isimler ile milletvekili pasaportlarındaki ifadelerin kademeli olarak revize edilmesi talep edilecek.

Ulusal basına göre alınan kararda, iki meclisli yasama organına sahip deniz aşırı birçok ülkede meclisin üst kanadına "Senato" ve üyelerine "senatör" denilmesinin etkili olduğuna dikkati çekildi.

Kaynak: AA
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