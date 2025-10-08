Haberler

Japonya'da Marketten İçeri Giren Ayı İki Kişiyi Yaraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Gunma eyaletinde bir markete giren ayı, 2 kişiyi hafif yaraladı. Olayın ardından bölge sakinlerine dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Japonya'nın Gunma eyaletinde markete giren ayının saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, eyaletin Numata kentinde polis, yerel saatle 19.30 sularında ayı saldırısına ilişkin ihbar aldı.

Polisten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,4 metre uzunluğundaki yetişkin ayının markete girdiği ve saldırdığı 2 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Marketteki ürünlere zarar vermeyen ayının daha sonra bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.