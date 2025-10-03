Japonya'da LDP, Yeni Liderini Seçiyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), istifa edeceğini bildiren LDP lideri ve Başbakan İşiba Şigeru'nun halefini 4 Ekim'de belirleyecek.

Başbakan ve LDP lideri İşiba'nın eylülde istifa edeceğini duyurmasıyla iktidar partisi, yeni liderini seçmeye hazırlanıyor.

LDP Seçim İşleri Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül'de başlayan 12 günlük kampanya dönemi bu gece son buluyor.

Yarın yapılacak seçimde LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten 700'e yakın delege oy kullanacak.

Adayların ilk turda salt çoğunluğu elde edememesi halinde en çok oy alan iki aday aynı gün ikinci turda yeniden yarışacak.

Seçimde yarışabilmesi için aranan "en az 20 milletvekilinin imzası şartını" elde eden 5 aday kampanya sürecini bu gece tamamlıyor.

En tecrübeli, ilk kadın, en genç

Yarışta Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, eski İçişleri Bakanı Takaiçi Sanae ve eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro dahil 5 aday yer alıyor.

Hayaşi "en tecrübeli bürokrat", Takaiçi "ilk kadın başbakan" ve Koizumi "savaş sonrası en genç başbakan" mottolarıyla kampanya yürütüyor.

Yarışta ipi göğüsleyecek yeni LDP liderinin ekim içindeki Meclis oturumunda "Japonya'nın yeni başbakanı" seçilmesi bekleniyor.

İktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun son seçimde, Meclis hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bazı muhalefet partilerinden destek alması bekleniyor.

İşiba'nın istifası

Başbakan İşiba, eylüldeki açıklamasında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Mağlubiyete rağmen LDP'nin "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." demişti.

Danışman Meclisi seçimleri

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.