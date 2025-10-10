Japonya'da Koalisyon Ortaklığı Sarsıldı: Komeito, LDP ile İlişkilerini Sonlandırdı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri Takaiçi Sanae'nin seçilmesinin ardından koalisyon ortağı Komeito, siyasi ittifaktan ayrılacağını bildirdi.

Japon devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Komeito partisi lideri Saito Tetsuo, LDP'nin yeni lideri Takaiçi ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Saito, Takaiçi'nin, "siyasi finansman sorunları konusunda yeterli yanıt veremediğini" aktardı.

Bunun ardından Saito, "Siyasi finansman sorununu ele almak Komeito'nun en önemli odak noktası. Liberal Demokrat Parti ve Komeito koalisyon hükümetiyle ilgili olarak şimdilik ilişkiyi sonlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.???????